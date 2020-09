Boss delle cerimonie, donna Imma ricorda mamma Rita Greco: «Un vuoto incolmabile nel cuore»

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 13:31

Lutto aldopo la, mamma die vedova del famosodon Antonio Polese. L'hotelè stato chiuso a causa di casi diregistrati tra il personale e purtroppo i contagi si sono estesi colpendo non solo la signora Greco, deceduta a causa del virus, ma ancheGiordano è stato portato in ospedale, come era accaduto alla signora Rita. Tutti e due dopo aver contratto il virus si sono aggravati ma se il marito della titolare della villa delle cerimonie sta meglio ed è in fase di guarigione, purtroppo per l'80enne non c'è stato nulla da fare. Dopo qualche giorno dalla morte a ricordare la signora Greco e proprio la figlia con un lungo messaggio sulla sua pagina Instagram. «La mia bellissima mamma non ce l’ha fatta. Ho un vuoto incolmabile nel cuore, spezzato da un’assenza pesante come un macigno. Mi mancheranno la sua forza, il suo sorriso, i suoi occhi verdi, la sua riservatezza. Se n’è andata via la mia costante ispirazione, il libro pieno di pagine da cui ho imparato a essere mamma, figlia e una donna forte, proprio come lei. Cercherò di alleviare il dolore con il suo ricordo, pensandola lì in cielo, insieme al mio amato papà, mentre, insieme, fanno il tifo per me, per tutti noi». Un lutto a cui hanno partecipato i numerosi seguaci della donna che ha ringraziato: «Grazie a tutti per le parole d’affetto e per la vicinanza. Continuerò a nutrirmi dell’amore di tutti quanti voi, che spero vediate in me un po’ di lei».Intanto la nuova stagione del programma è pronta a ripartire con nuove puntata in onda dal prossimo 4 settembre e non mancherà un'omaggio speciale alla signora Rita.