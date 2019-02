Boom! vinto il jackpot di 100.000 euro nello show condotto da Max Giusti

Francesca Cipriani "censurata" a Pomeriggio 5 perché troppo sexy: lei si spoglia in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta in questa nuova edizione, è stato vinto ildi, il game show in onda su canale NOVE condotto dae prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia.Nella puntata in onda ieri, 21 febbraio, la squadra dei PaIrGiAnt ha risposto correttamente a tutte le 15 domande della bomba d’oro del round finale vincendo così il jackpot, che quest’anno, in ogni puntata, è pari a 100.000 euro.I PaIrGiAnt sono Paolo, Antonella e Irene: padre, madre e figlia maggiore. Il nome della loro squadra è composto dalle prime lettere dei loro nomi, compreso quello dell’altra figlia rimasta a casa, Giulia. I PaIrGiAnt arrivano da Castelfiorentino, in provincia di Firenze, e sono diventati campioni nella puntata in onda il 30 gennaio. Per loro partecipare a Boom! è «un’avventura incredibile fatta di risate, qualche lacrima, tensione, strafalcioni e immensa soddisfazione».