Bolle balla di notte su Sky Arte: «Vi svelo il mio mondo»

Ultimo aggiornamento: 09:38

Per Jonathan Coe, romanziere bestseller internazionale, spesso questi momenti sono notti. Per Roberto Bolle, ballerino fuoriclasse conosciuto in tutto il mondo, sono sempre notti. E proprio come il romanzo di Coe Questa notte mi ha aperto gli occhi si intitola il nuovo programma diretto da Michele Cadei e pensato, cullato e realizzato con Sky Arte dal primo ballerino della Scala «in totale segreto, tanto che non ne erano a conoscenza nemmeno i miei fan». Un format inventato da lui con l'obiettivo di portare ancora la danza in tv e diffonderla sempre più («la mia missione», dice)., il progetto di Bolle ruota attorno a quattro città Londra, New York, Tokyo e Milano e ad altrettanti spettacoli portati in scena su quelle piazze. Col pretesto intrigante di raccontare i suoi dietro le quinte, Bolle dopo ogni spettacolo incontra uno scrittore per città, e alcune delle sue partner più importanti su palcoscenico. «Non si tratta di interviste ha spiegato Bolle nell'elegante cornice del milanese Trussardi Caffè, a due passi dalla sua Scala ma di dialoghi in libertà. Da anni sentivo l'esigenza di raccontare in modo diverso il mio mondo. Così, poiché il momento del dopo spettacolo, di notte, è per me quello della calma e dell'apertura, eccomi incontrare personaggi come Jonathan Coe, Roberto Saviano, Davide Peace e Michele Serra, e poi etoile come Alessandra Ferri, Zenaida Yanowsky e Mizuka Ueno. Infine, mi regalo delle passeggiate notturne nei luoghi simbolici delle diverse città».la risposta è duplice: «Il giorno in cui sono diventato primo ballerino alla Scala, iniziando a girare il mondo, e quello in cui danzai ne Il Lago dei Cigni a Buckingham Palace, al Giubileo della Regina Elisabetta».Bolle intanto sta preparando a Milano la seconda edizione di On Dance, la grande manifestazione dedicata alla danza in tutti i suoi generi che tanto successo ebbe lo scorso anno. Data fissata 26 maggio-2 giugno. Con una novità, il weekend precedente (18-19 maggio) On dance avrà un'anteprima a Napoli.