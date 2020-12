Blackout in diretta nello studio di Live, Barbara d'Urso: «E' complicato, ma noi non ci fermiamo!». Lo studio di Cologno Monzese si è ritrovato improvvisamente completamente al buio, e dalla regia fanno sapere che c'è un problema anche all'esterno. La diretta però prosegue.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci abbandona il Grande Fratello Vip: «Ci sono delle cose che tornano indietro». Signorini non riesce a farle cambiare idea

Blackout in diretta nello studio di Live non la D'Urso per la puntata di domenica 6 dicembre. Durante la messa in onda del servizio dedicato agli "Gli sciacalli del Covid" - ovvero coloro che cercano di lucrare sulle difficoltà dei commercianti per offrire prestiti a tassi proibilitivi - lo studio di Cologno Monzese è rimasto completamente al buio, ma la D'Urso ha proseguito quasi senza problemi collegandosi con il professor Galli e coinvolgendo gli ospiti in studio, tra cui Bruno Vespa.

«E' complicato, ma noi non ci fermiamo!», ha commentato Barbara D'Urso, fortunamtamente la luce è tornata dopo alcuni minuti ma a quanto pare gli sbalzi elettrici proseguono e potrebbe accadere nuovamente

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA