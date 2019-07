Mediaset strappa la Champions alla Rai e riparte con Celentano ed Eurogames

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una prima parte della scorsa stagione passata a piangere, sia per i bassi ascolti nelle prime serate di Canale 5 (complice anche il flop di Adrian), sia perché la svolta di Rete4 verso l'attualità e l'approfondimento sembrava non riuscisse a carburare. E invece alla presentazione della nuova stagione l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi (foto) ha potuto sciorinare i dati della rifioritura. E lanciare la nuova stagione autunnale con il grande colpo della Champions League che torna in chiaro il mercoledì su Canale 5, grazie all'accordo con Sky per i prossimi 2 anni (a poco più di 40 milioni l'anno).Canale 5 darà il là a due nuove produzioni: Amici Vip ed Eurogames in prima serata, Conto alla Rovescia nel preserale con Gerry Scotti (che festeggia i suoi 35 anni di matrimonio con il Biscione). Del talent celebrity firmato dalla Fascino di Maria De Filippi non si conosce ancora chi sarà al timone, si sa però che partirà nella terza settimana di settembre. Eurogames - il programma che rispolvera il format dello storico Giochi senza Frontiere sarà capitanato da Ilary Blasi con al suo fianco Alvin. Tra le fiction sei novità assolute, tra cui Scomparsi con Alessandro Preziosi e Giustizia per tutti con Raoul Bova.Ovviamente sono riconfermati tutti i programmi che hanno reso felice Canale 5. A cominciare da quelli di Maria De Filippi (Tù sì que Vales, Temptation Island Vip, C'è Posta per Te, Amici, questi ultimi due nel 2020). Grande spazio nel prime time anche per Barbara d'Urso con il suo Live Non è la D'Urso (che andrà in onda la domenica sera, visto che il mercoledì c'è la Champions e che Tiki Taka è stato riportato su Italia 1). In autunno anche il Grande Fratello Vip, affidato ad Alfonso Signorini, mentre nel 2020 toccherà a L'Isola dei Famosi e ad All Together Now, con rispettivamente Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker in conduzione. Tra le fiction tornano Gianni Morandi con l'Isola di Pietro 3 e Rosy Abate con la seconda stagione.E poi c'è il ritorno di Adrian. «Non possiamo dire di essere soddisfatti ha confessato Pier Silvio tuttavia Celentano è un artista di tale livello che merita una seconda chance». Il programma aggiunge una o (si chiamerà Adriano) e vedrà la presenza fissa del Molleggiato nello show.Ottimi risultati anche da Rete4. La rete rispetto all'anno è cresciuta del 12,4% in percentuale e di mezzo punto di share in prima serata: la svolta generalista funziona. L'ultimo fiore all'occhiello riguarda il pubblico femminile che guarda Canale 5 (il 18,8% nella fascia 15-34 anni e il 20,2% nel target 35-54). A questo punto manca solo Fiorello: «Vieni da noi», è l'appello di Pier Silvio Berlusconi.riproduzione riservata ®