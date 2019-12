Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto: «Mi viene da piangere, è la prima volta che lo dico...»

Detto Fatto

Sabato 21 Dicembre 2019, 21:52

La conduttrice del factual show di Rai2 ha salutato il pubblico prima delle vacanze natalizie. E nel farlo si è lasciata andare a una confessione.Jonathan le fa notare di avere una luce diversa e lei risponde: «Io ti ringrazio per questa cosa e mi fa tanto piacere.E lo devo a tutti voi, a questo straordinario lavoro e al pubblico che mi sta dando un amore così grande che nella vita non mi è mai capitato. Quindi grazie. Non c’è nessun uomo, siete voi».Nel pronunciare queste parole, Bianca Guaccero si commuove fino alle lacrime. La sua dichiarazione d'amore al pubblico è accolta da un grande applauso. Jonathan conclude lanciando una frecciatina a Giovanni Ciacci: «».