Bianca Guaccero, addio a Detto Fatto? L'indiscrezione di Oggi : «Prenderà il posto della Clerici»

Bianca Guaccero conduttrice di Rai1? I rumors parlano chiaro. Sembra infatti che la conduttrice di “Detto Fatto”, lascerà il timone del suo programma per passare sul primo canale della rete ammiraglia e condurre un nuovo show. A riportare l'indiscrezione è il settimanale Oggi che ha parlato anche di chi potrà essere la possibile sostituta a “Detto Fatto”.

Leggi anche > Flavio Insinna e la scelta di non avere figli: «Non ho rimpianti». Ecco cos'ha detto

Potrebbe essere davvero l’ultima stagione su Rai 2 per la conduttrice pugliese, ma gli autori del programma si starebbero preparando a scrivere un nuovo capitolo del contenitore pomeridiano della seconda rete. Chi dovrebbe sostituire la Guaccero è un volto già visto di Rai Due, ma per ora non c'è nessun dettaglio.

In molti si chiedono cosa farà Bianca, e a rispondere ci pensa Dagospia. Nella rubrica A lume di Candela, la rivista di gossip svela che Guaccero dovrebbe condurre un programma estivo su Rai Uno, che prenderà il posto di "È sempre mezzogiorno" di Antonella Clerici. Il nome di questa trasmissione è Camper e occuperà la fascia oraria del mezzogiorno estivo: un format nuovo di zecca. Nel programma si racconteranno le vacanze degli italiani. Alla conduzione in realtà c’è già un nome, Tinto, ma non sarà da solo. La produzione sta scegliendo anche un volto femminile, per il quale è in corsa pure la Guaccero. Lei sarebbe in pole position, ma non è l’unico nome in circolazione.

Chi potrebbe farle le scarpe? Tra gli altri nomi per la conduzione di Camper c’è anche quello di una fresca ex naufraga dell’Isola dei Famosi: Roberta Morise. Come riporta il settimanale Oggi, Morise sta puntando a un programma del suo ex fidanzato: Carlo Conti. L’ex naufraga starebbe pensando di partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Un programma nell’estate di Rai Uno potrebbe abituare il pubblico alla sua presenza sulla prima rete per poi averla in autunno a Tale e Quale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA