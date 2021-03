Bianca Berlinguer in isolamento, conduce #cartabianca da casa: «Sono entrata in contatto con una persona positiva»

Bianca Berlinguer conduce #cartabianca, in onda su Rai3, da casa. «Questa sera, lo state vedendo tutti, c'è una novità», ha spiegato la giornalista in apertura di puntata. «Non sono in studio come sempre, ma andrò in onda dal soggiorno di casa mia, perché anche a me è capitato, come a tanti italiani, di entrare in contatto con una persona positiva e dunque sarò in isolamento ancora per alcuni giorni». In studio Enrico Lucci e Simona Ventura, mentre gli altri ospiti sono in collegamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 22:08

