Beverly Hills 90210 torna: sei nuovi episodi con il cast originale

Tutto vero.sta per tornare con il cast originale. Il telefilm cult degli, è già in lavorazione e verrà trasmesso la. Dopo mesi di rumors, la notizia è ormai ufficiale, a darla è direttamente il canale Fox che ha lanciato sui social, un teaser di pochi secondi.tutti i personaggi che hanno accompagnato l'adolescenza di chi oggi è intorno ai 40 anni, saranno interpretati dagli stessi attori dell'epoca, che dopo il successo della serie, non hanno mai raggiunto la stessa popolarità al cinema o in televisione.Sono sei gli episodi in cantiere, dal titolo, ormai definitivo, 90210 che vedranno la reunion di. Ma i più attenti avranno già notato l'assenza di due nomi fondamentali, Brenda e Dylan, al secolo Shannen Doherty e Luke Perry.La prima, nel corso della serie originale aveva lasciato il set per divergenze col cast, e la sua assenza potrebbe essere legata alla sua condizione di salute. Da anni infatti l'attrice sta lottando contro il cancro al seno, ed in una recente intervista ha dichiarato di star meglio e di desiderare un figlio. Perry, invece, è impegnato sul set di un'altra serie, Riverdale, motivo che non gli consentirebbe di tornare in Beverly Hills, la cui ultima stagione (la decima) si chiuse nel 2000.Ma i colleghi, per voce di Tori Spelling, figlia del defunto produttore che diede vita alla serie, non hanno chiuso la porta alla possibilità di un cameo. L'altra novità è che non sarà un vero e proprio sequel nel senso più classico, ma pare - dalle poche informazioni sul progetto - che gli attori interpreteranno una sorta di doppio ruolo: loro stessi che tornano nei panni di un personaggio 19 anni dopo, come un'evoluzione delle loro vicende, rimasta sospesa nel tempo in questo lungo periodo di pausa.“Nessuno vuole vederci nelle vecchie versioni” è stato il commento di Tori Spelling “ma tutti vorrebbero che riprendessimo i nostri personaggi, quindi ciò che faremo sarà interpretare delle versioni sopra le righe di noi stessi".