Beverly Hills 90210, morto Joe E. Tata: era il "proprietario" del Peach Pit

Un altro pezzo degli anni Novanta che se ne va. Dopo la tragica morte di Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90210, è morto Joe E. Tata, il proprietario del mitico Peach Pit, il diner dove i personaggi della serie cult si ritrovavano per festeggiare un evento o sfogarsi. L'attore, che in Beverly, si chiamava Nat Bussichio, aveva 85 anni e da tempo soffriva di Alzheimer. A darne notizia è stata sya figlia, Kelly, lanciando una campagna su GoFundMe destinata alla Alzheimer’s Association.

Il ricordo del cast di Beverly Hills 90210

Una foto d'epoca, entrambi in smoking è il ricordo postato da Jason Priestley, il Brandon, tra i protagonisti più celebri della serie. «Oggi abbiamo perso il mio caro amico e boss televisivo Joe E Tata. Nat Busiccio era una parte importante di Beverly Hills 90210 e Joey era una parte importante della mia vita. Riposa in pace Joe. Non ce ne sarà mai un altro».

Particolarmente commosso il ricordo di Ian Ziering, Steve nella serie, che sul suo profilo Instagram scrive: «Era una delle persone più serene con cui abbia mai lavorato, era generoso, pieno di saggezza e gentilezza. Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme in 90210. Era spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di Batman. Anche se il Peach Pit era solo un set della serie, sembrava la scena del “Joe E. Tata Show”. Resterà sempre nel mio cuore».

«Un mio amico mi ha inviato questo video dell'evento live BAG pod che abbiamo fatto al liceo Torrance qualche anno fa. ❤️grazie. Joey era sicuramente un membro della famiglia e ci mancherà, ma lo ricoredò con tanto affetto» scrive Brian Austin Green, altro membro storico di Beverly Hills.

