Torna Benedetta Rossi con "Fatto in casa per voi": da sabato 5 giugno su Discovery+ e Food Network

Torna sabato 5 giugno alle 14:45, in prima TV assoluta su FOOD NETWORK (canale 33) e in streaming su discovery+, l’appuntamento con “FATTO IN CASA PER VOI”, il programma prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, condotto dalla food star Benedetta Rossi.

Dopo i successi delle scorse edizioni Benedetta Rossi riapre le porte della sua cascina nelle Marche per condividere appetitose ricette “estive” con piatti che si possono consumare anche freddi o tiepidi, adatti per essere gustati al mare, durante una gita o nel proprio giardino. La vita quotidiana di Benedetta farà parte come sempre del racconto televisivo e oltre a Marco arriva sullo schermo Cloud, una new entry a 4 zampe, che giocherà nel loro grande giardino, passeggerà sulla spiaggia e farà compagnia alla padrona di casa nei suoi momenti di relax.

Non mancheranno le figure familiari: la mamma e il papà di Benedetta, i figli degli amici che faranno visita per approfittare delle gustose merende, il personal trainer che, per controbilanciare le conseguenze delle ottime ricette, aiuterà Benedetta e Marco a tenersi in forma con esercizi “fatti in casa”. “FATTO IN CASA PER VOI” (9 episodi x 30’) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Il programma sarà disponibile anche in streaming su discovery+.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 13:28

