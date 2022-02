Benedetta Rossi diventa un cartone animato in SuperBenny: «Sono una Mary Poppins moderna»

Benedetta Rossi diventa un cartone animato. La star del web, foodblogger marchigiana, e volto amatissmo di Food Network e Real Time è la protagonista di 'Superbenny', la prima produzione animata di Discovery, (prodotta da KidsMe, la Content Factory di De Agostini Editore, per Discovery Italia), completamente dedicata a lei e alla sua famiglia, di cui sarà anche voce e doppiatrice, disponibile a maggio su discovery+ e in seguito su Frisbee (canale 44).

In Superbenny (20 episodi x 5'), Benedetta è una web star alle prese coi piccoli grandi problemi della vita quotidiana, sempre impegnata tra il mondo digitale e le faccende di casa. Vive nel suo casolare di campagna col marito Marco, il cane Cloud e i simpatici animali dell'aia, che in ogni episodio combinano qualche pasticcio. Per salvare la situazione, Benedetta si trasformerà in SuperBenny, una Mary Poppins dei giorni nostri, che trova sempre la 'ricetta' giusta per risolvere i problemi utilizzando gli oggetti quotidiani in modo originale.

«Essere diventata una sorta di amica per i più piccoli mi gonfia di orgoglio. Per questo è doveroso mandare loro dei messaggi in cui credo», spiega al Corriere della Sera. Il cartone sarà una specie di «espansione della nostra vita, con una morale di fondo che rispecchia quello in cui crediamo. Sono una specie di Mary Poppins moderna, che risolve ogni volta dei piccoli problemi con un'idea».

