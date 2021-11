Benedetta Craveri a “Oggi è un altro giorno”: «I segreti della Contessa di Castiglione, la donna che ha sedotto Napoleone III»

Benedetta Craveri ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Benedetta Craveri, saggista e critica letteraria, ha recentemente pubblicato il libro “La Contessa. Virginia Verasis di Castiglione”.

Benedetta Craveri ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Benedetta Craveri ha parlato dell’avventurosa vita della Contessa di Castiglione. Il cugino Cavour nel 1855 la inviò in missione alla corte francese di Napoleone III per perorare presso l'imperatore l'alleanza franco-piemontese: «Riuscì a sedurre Napoleone III – ha raccontato - Questa ragazza di diciotto anni bella ma non eccessivamente, arriva a Parigi e si reca a un ballo con un vestito cucito in casa e le persone si mettono sulle sedie per guardarla. Ha accettato l’incarico perché era narcisista, ambiziosa e patriota. Nel 1855 tutti a Torino speravano di sconfiggere gli Austriaci con l’appoggio dell’imperatore. Napoleone III certo non era bello, lei lo chiamava il vecchio...».

La Contessa aveva un marito: «Il marito era una persona perbene, innamorato di lei, era un gentiluomo e non poteva immaginare che alle sue spalle il re e il cugino Cavour avessero potuto ordine una trappola così deleteria nei suoi confronti. Ha preso le distanze ma ha sempre cercato di mantenere un rapporto per via del figlio. Terminato il suo compito è tornata in Italia ma non ha naturalmente avuto riconoscimenti ufficiali, si è trovata sola e da qual momento ha deciso di prendere in mano la sua vita. Ha avuto un fotografo che l’ha sempre seguita e leggenda narra che in vecchiaia avesse cominciato a coprire gli specchi in casa. Usciva solo la notte accompagnata da due cagnolini. Ha costruito la sua leggenda».

