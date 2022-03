Ben Affleck, ecco "Deep water" un thriller erotico sulla gelosia. Da venerdì su Prime

Due attori molto cool come Ben Affleck e Ana de Armas, un regista di film di culto ma al tempo stesso popolarissimi in tutto il mondo (9 settimane e 1/2, Attrazione fatale, Proposta indecente) come Adrian Lyne, un romanzo di Patricia Highsmith: sono gli ingredienti del thriller erotico ad alta tensione Deep Water, che fu galeotto per i protagonisti (coppia presto scoppiata, però) e che ora arriva su Prime Video da venerdì.



Prestanti, benestanti, con una figlia piccola e una vita apparentemente invidiabile, Vic e Melinda tengono in piedi il loro matrimonio tra relazioni extraconiugali, zone d'ombra, manipolazioni mentali e morti misteriose.



«Adrian è un regista coraggioso spiega Affleck . È interessato alla sessualità, alla psicologia dell'essere umano, al modo in cui ci presentiamo che, spesso, è diverso da quello che siamo davvero e da quello che realmente vogliamo. Nei suoi film, come Attrazione fatale o Proposta indecente, si trova sempre questa tensione. Deep water è in qualche modo un film sulla gelosia e sui modi in cui può alimentare una relazione oppure distruggerla. È un racconto sulla natura di una relazione sentimentale».



Un'esplorazione dark del rapporto di coppia, dunque, delle sue sfumature oscure, inconfessabili. «Ciò che amo di Adrian Lyne e dei suoi film aggiunge l'attore, che tra qualche mese vedremo di nuovo nei panni di Batman in The Flash - è che non ci sono risposte semplici. I personaggi sono complicati e non sono nemmeno totalmente consapevoli di loro stessi. Il suo film non prova a spiegare tutto, presenta la sua visione di questo matrimonio e ti ci porta dentro, mostra Vic e Melinda in situazioni molto diverse, estreme, drammatiche. Adrian ha una visione particolare dell'umanità e un modo speciale di esplorarla che sfida i ruoli di genere, a volte confermando gli stereotipi, a volte sovvertendoli. Colpisce allo stomaco, stuzzica il lato oscuro».



Per seguire la sua visione, Ben Affleck si è messo nei panni di un uomo freddo, «focalizzato sulla tecnica, molto connesso col suo cervello e per niente con le sue emozioni. A volte persino le sue azioni gli sono estranee, finiscono quasi per sorprenderlo. È stato molto interessante interpretare un personaggio così incapace di intelligenza emotiva».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA