Durante il Festival di Sanremo, Anna Oxa ha dichiarato di non voler rilasciare interviste generando non poche polemiche tra gli addetti ai lavori. Francesca Fagnani, che martedì sera torna su Rai 2 con Belve, è riuscita nell'impresa di avere la cantante come prima ospite per un’intervista a ruota libera.

Belve, Anna Oxa si sfoga con Francesca Fagnani: «La lite con Madame? Quereliamo tutti»

Martedì 21 febbraio in prima serata su Rai 2 Francesca Fagnani torna con "Belve". Primo ospite Anna Oxa. che daver rifiutato tutti i programmi, sceglie la trasmissione della Fagnani, co conduttrice per una sera del Festival di Sanremo, per un’intervista a ruota libera.



Quando la Fagnani chiede acosa ne pensa della 25° posizione in classifica, la Oxa risponde che non riconosce il voto: «Per me il voto non ha valore, non esiste. il vero voto è il messaggio che hai trasferito, non è un numero». Incalzata dalla Fagnani che le chiede perchè si sia sottratta a tutte le interviste risponde sibillina: «Ci possono essere ragioni che ora non posso rivelare».

La lite con Madame



Immancabile la domanda sull’affaire Madame: «La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino. non posso dire altro, abbiamo fatto querela. ci sara’ modo piu’ avanti per raccontare». Quando la Fagnani le chiede perché tutti l’hanno presa subito per vera, la Oxa taglia corto: «Per denigrare qualcuno devi inventare una storia… viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare».

