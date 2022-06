«Bella Ma», il nuovo talent Rai di Pierluigi Diaco: influencer contro boomer. Ecco quando andrà in onda

Tutto è pronto per il nuovo programma di Rai 2, targato Pierluigi Diaco. «Bella Ma» andrà in onda a partire dal 12 settembre ed è tempo di trovare i concorrenti pronti a mettersi alla prova in una sfida tra generazioni. Un talent pronto a mettere a confronto gli influencer e la generazione Z con quella dei «boomer», ovvero coloro nati tra l'immediato dopoguerra e il 1964.

Hanno preso il via oggi, lunedì 13 giugno, presso gli studi Rai Fabrizio Frizzi in Roma, i primi provini del nuovo programma di Pierluigi Diaco: «Bella Ma», in onda su Rai 2 a partire dal 12 settembre. I candidati al nuovo programma sono influencer, tiktoker o youtuber tra 18 e 25 anni oppure persone con più di 55 anni: il programma sarà infatti un talent di parola che metterà a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e dei loro nonni, ovvero i ragazzi della Generazione Z, nati dalla fine degli anni Novanta ai primi anni dieci del 21’ secolo, e quella dei boomer, coloro che, essendo nati tra l’immediato dopoguerra e il 1964, hanno vissuto l’epopea del ‘68 o quella del 1977.

Ai provini più di 1300 tra giovani e adulti che hanno risposto alla chiamata per mettersi alla prova in un nuovo format che promette di stupire il pubblico italiano.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 18:00

