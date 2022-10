Belen, mini vestito a Tu si Que Vales con il dettaglio nascosto

di Redazione web

Belen dea fashion. Durante la scorsa puntata del talent show di Canale 5 Tu si que Vales, la showgirl argentina ha conquistato l'attenzione del pubblico in studio e da casa scegliendo di indossare un mini abito sofisticato e semplice allo stesso tempo, con un dettaglio nascosto...

Belen malefica con le corna alla festa di Halloween con i figli Santiago e Luna Marì

Belen, foto scattate sul wc. I fan increduli: «Ma sei passata da Gubbio?»

L'abito di Belen

Belen è un'icona di moda e su questo non c'è dubbio. Conduttrice sia de Le Iene che di Tu si Que Vales, la showgirl argentina ogni settimana sfoggia look di tendenza che non passano inosservati. Sexy e provocanti, Belen mette in mostra il fisico scolpito con i vestiti attilati che non lasciano all'immaginazione.

Belen ha optato per un mini dress color marrone, caratterizzato da un monospalla e legato al collo come fosse un foulard. La particolarità del vestito sta nel materiale: il capo, infatti, è stato realizzato con poliestere riciclato ed è griffato Rat & Boa, casa di moda che la showgirl argentina ama e che ha già scelto in passato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA