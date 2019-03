Belen Rodriguez: «Mi sono riavvicinata a Stefano, ma ci vado piano. Corona? Gli voglio bene, ma è irrecuperabile»

Fabrizio Frizzi morto un anno fa: tutti gli eventi Rai per ricordarlo

Ultimo aggiornamento: 17:01

«Sono in pre-ciclo: se dovessi mettermi a piangere all'improvviso, è per quello». Esordisce scherzando, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.La showgirl argentina ha parlato di tutti gli amori passati, a cominciare da. Sul motociclista di Vasto,ha spiegato: «Quella storia è finita, ma salvo comunque tutto. Ci abbiamo provato, ma sono convinta che tutto sia destinato a finire. Da piccola pensavo che l'amore fosse eterno, ma col tempo ho imparato a godermi i momenti. Ci siamo voluti bene, ma è finita: succede a quasi tutti, l'amore è ciclico, solo pochi fortunati riescono a farlo durare a lungo».Si parla poi di, l'ex marito e papà di Santiago.scherza, ma poi si fa più seria: «Difficile dimenticare un matrimonio. Dopo la cerimonia ero un po' ubriaca, forse ho dimenticato qualcosa... Resta comunque il padre di mio figlio. Sì, ci siamo riavvicinati, ma andiamoci piano: non voglio parlare di cose come se fossero definitive, è delicato, c'è un bambino di mezzo. Io faccio quello che mi dice il cuore e lui è il padre di mio figlio. Siamo una famiglia e ho il grande esempio dei miei genitori: mia madre è stata sempre e solo con mio padre, sotto questo punto di vista non ci somigliamo proprio...». E su papà Gustavo, Belen assicura: «Ora sta bene, si è ripreso».parla poi dei fratelli,: «Chechu ormai è accasata con Ignazio, Jeremias invece fa solo casini... Lui dice che non approviamo le sue fidanzate? In realtà sono a lui che non vanno mai bene...». E su, con cui è nato del tenero all'Isola dei Famosi, Belen dice di essere contenta della scelta del fratello: «Mi piace molto, è una ragazza con una forte personalità, una vera leader, deve solo imparare ad essere più diplomatica, ma è ancora molto giovane, è solo una ventenne».Parlando dell'Isola, si torna ad affrontare il: «L'ho condannato duramente e Fabrizio mi ha risposto come se fosse stato chiamato in causa, ma io ce l'avevo con la produzione della trasmissione. Riccardo Fogli ha una certa età, poteva anche sentirsi male di fronte a certe voci. Non si gioca così sulla vita delle persone». Di, che si è sempre detto ancora innamorato di lei,afferma: «Lui ha sempre tanti punti di vista. Io gli voglio bene, davvero, ma penso sia irrecuperabile: ci sono persone che non riescono a maturare, a migliorare, a crescere».viene poi raggiunta in studio da, che con lei ha condotto e tornerà a condurre Colorado. Il comico e conduttore spiega: «La trasmissione è sempre più ricca e piena di comici, Belen è un valore aggiunto e insieme faremo degli sketch molto divertenti, simili a Love Bugs».conduce invece Made in Sud e Silvia Toffanin chiede: «Non c'è una sorta di conflitto di interessi?». Belen risponde così: «No, anzi, in realtà ci scambiamo consigli».