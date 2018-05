Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sepuò fare a meno deiper il suo, ormai famoso, 22% pare però che i Rodriguez non possano fare a meno della conduttrice televisiva, almeno. A dimostrarlo è la stessa argentina che nel pubblicare una storia su, dove si vedono ridere una sua cara amica e il figlio Santiago, fa intravedere la tv accesa proprio suChe tra la D'Urso e i fratelli Rodriguez non corra buon sangue è ormai risaputo e le motivazioni nascono addirittura da prima del matrimonio con Stefano De Martino. In occasione delle nozze Belen fece sapere che all'evento erano previsti due menu: uno per gli ospiti vip e uno per gli altri ospiti. La D'Urso commentò dicendo che al suo matrimonio non erano esistiti invitati di serie A e di serie B e questo ha reso il clima tra le due molto teso.I rapporto si sono incrinati ancora di più con la partecipazione dei fratelli Rodriguez, Jeremias e Cecilia, al Gf VIP. Dopo il reality nessuno dei due ha mai voluto partecipare alle trasmissioni di Barbara, commentando più volte come la conduttrice non smettesse di parlare di loro nel corso dei suoi programmi. Insomma una tensione che non ne vuole sapere di affievolirsi, per questo lo scivolone di Belen, che in casa sua, vede la trasmissione Pomeriggio 5 non è passato inosservato.