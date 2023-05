Belen commenta Emma Marrone sui social dopo la puntata de Le Iene: cosa ha scritto

Emma Marrone è apparsa come ospite nell'ultima puntata del programma televisivo "Le Iene", dove ha mostrato un'inattesa intesa e messo in campo una certa euforia insieme alla conduttrice Belen Rodriguez. Un momento davvero inaspettato se si tiene conto del loro passato di rivalità a causa dell’amore per lo stesso uomo, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ed Emma Marrone, l'inaspettata foto insieme (a Le Iene): «Ti sblocco un ricordo»

Belen commenta Emma Marrone sui social

Le due invece sono sembrate molto unite sia durante la trasmissione che dopo, come evidenziato anche da ciò che hanno pubblicato sui social.

Ma cosa avranno mai pubblicato?

Andiamo a scoprire come ha commentato la showgirl argentina sull’ex cantante di Amici di Maria de Filippi.

