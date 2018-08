Battiti Live, ospiti prima puntata: Fabrizio Moro ed Ermal Meta, Ultimo, Emma Marrone, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra e tanti altri

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parte dail viaggio dila kermesse musicale che invade le piazze più belle di, in onda suogni giovedì, a partire dal, in prima serata. Le note del festival itinerante di Radionorba rimbalzano dal palco alla tv con la guida dei due confermatissimi conduttori,Quest’anno, la rassegna – giunta alla sedicesima edizione – accoglie alcuni dei nomi più importanti della musica italiana ed internazionale. Sul palcoscenico allestito nella “Città Bianca” si esibiscono, tra gli altri,. E ancora, i terzetti protagonisti di due dei tormentoni più forti di quest’estate:Infine, sotto i riflettori di Ostuni arriva anche: il re dei dj italiani sarà nel cast di ognuna delle cinque tappe per altrettanti dj-set live che promettono di far ballare il pubblico in piazza ma anche quello a casa.I prossimi appuntamenti televisivi con “Battiti Live”, nella prima serata di Italia 1, sono: il 9 agosto da Lecce, il 16 agosto da Andria, il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Bari.