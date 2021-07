Battiti Live, anticipazioni terza puntata: tra gli ospiti Michele Bravi, ​ Bob Sinclair, Emma, Noemi e Carl Brave. Giovedi 29 luglio in prima serata su Italia1, Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci tornano in tv con la musica più amata e i grandi successi dell'estate.

Anche per questa 19esima edizione di “Radio Norba Cornetto Battiti Live", il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio.

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Gli artisti che si esibiranno nella terza puntata: Sophie and The Giants con la hit “Right Now”, Sophie Scott duetterà poi con Michele Bravi in “Falene”; Purple Disco Machine; Bob Sinclair; Emma; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Mr. Rain; Lil Jolie che duetterà con Carl Brave in “Regole”; Il Tre; i Sottotono; Fred De Palma; Ermal Meta; Takagi e Ketra con Giusy Ferreri; Gaia.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Alvaro Soler, da Bari; Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto.

