Battiti Live 2024, Ilary Blasi con Alvin sul palco: date, cantanti e ballerini. Tutto quello che c'è da sapere

La bella stagione estiva sta per tingersi di musica con il Battiti Live 2024. Inizia il countdown per la prima puntata dell'evento musicale made in Puglia che andrà in onda lunedì 8 luglio. Il programma musicale che dal 2017 viene trasmesso su Italia 1 ha visto alternarsi i più grandi nomi della musica italiana. Ma dopo sette edizioni andate in onda su Italia 1, Battiti Live quest'estate andrà in onda per la prima volta in prima serata su Canale 5. Questa nuova edizione cambia anche la sua conduzione passando da Elisabetta Gregoraci con Alan Sorrenti a Ilary Blasi con Alvin. Un'altra novità: al fianco dei conduttori non ci sarà più MariaSole Pollio, ma Rebecca Staffelli.

Il cast dei cantanti

I cantanti che prenderanno parte a questa nuova edizione di Battiti Live sono: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma.

I ballerini

Tra i ballerini molti sono volti di Amici, come per esempio: Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Lucia Ferrari; Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. Tra gli ospiti Mattia Zenzola e Tommaso Stanzani.

