Barbarossa e Perroni, accoppiata vincente sia in radio sia in tv

Il programma di Rai Radio2 Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, trasmesso anche su Rai2 la mattina alle 8.45, ha raccolto ieri una media di 310.000 spettatori con il 5,6% di share. Dopo l’ottima performance di lunedì 10 maggio con il 4,6% di share su Rai2, ospite al Social Club Anna Tatangelo, ecco anche il grande risultato di ieri (5,6%), complice la musica di Tricarico.

«A conferma che un format radio, se ben strutturato, può funzionare anche in tv», dice il direttore di Radio2 Paola Marchesini, che fin dall’inizio ha creduto nella forza di un programma che mette al centro la musica live e che negli anni ha reso il palco della sala B di via Asiago un vero tempio della musica dal vivo, apprezzato da artisti e critica. Radio2 Social club ha infatti conquistato nel 2020 il Premio Biagio Agnes per la radio oltre ad essere stato giudicato miglior programma dell’anno ai Premi Flaiano.

Un plauso anche a Rai2 e al direttore Ludovico Di Meo che ha guardato alla radio come a una possibilità e che ha collaborato con Radio2 per adattare il format alla tv senza intaccarne lo spirito radiofonico.

La crescita costante del gradimento del pubblico televisivo per Radio2 Social club, dimostra infatti che un programma radiofonico funziona anche in tv se non viene snaturato e se nel passaggio al grande schermo non viene sacrificata la spontaneità che caratterizza il mezzo.

«A Radio2 puntiamo a sperimentare e oggi arrivano risultati importanti, grazie alla forza della radio costruita intorno ai contenuti, contenuti che la svolta digitale ci consente di veicolare incrociando mezzi e opportunità con investimenti minimi per l’azienda», sottolinea Paola Marchesini.

Per questo, registrata la crescita costante di Social club su Rai2, Radio2 ha deciso di lanciare un altro format in tv, stavolta nella notte di Rai2, accesa tra l’1.15 e le 2.30 dai Lunatici, in diretta radiofonica e televisiva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA