Barbara D'Urso sfida Simona Ventura: Gf contro The Voice. Ma Carmelita le lancia una stoccata

Di amiche, tra le colleghe, ne ha pochine. Stima Maria De Filippi e "si sente" spesso con Silvia Toffanin, ma con le altre donne della televisione italiana non c'è grande feeling. Ad ammatterlo è proprio lei -- regina incontrastata della televisione popolare targata Mediaset. Intervistata dall'Agi , volto di punta della trasmissione The Voice. Infatti, questa settimana il Grande Fratello, solitamente in onda il lunedì, si sposta al martedì, giorno dedicato alla trasmissione di Rai Due The Voice.Barbara D'Urso ricorda alla sua nuova "rivale" una sua "storica" vittoria negli ascolti: «Sono contenta di andare in onda martedì, ma non per lo scontro con la Ventura, ognuno fa il proprio lavoro. Anche se mi ricordo che nel 2004 il mio Grande Fratello battè la terza serata del Festival di Sanremo condotto da lei. Questa volta magari vincerà the Voice e saremo uno pari».Impossibile non pensare alle reciproche frecciatine che Carmelita si è scambiata in questi mesi con Mara Venier; insomma Barbara D'Urso preferisce impegnare il proprio tempo fuori dagli studi mediaset con altre persone, non con le colleghe: «Non sono in guerra con nessuna - precisa - ma ho neanche rapporti con nessuna, perché con tutte le mie trasmissioni non ne ho proprio il tempo. Ho molta stima di Maria De Filippi, e con lei ci sentiamo per telefono, ci scriviamo, come con Silvia Toffanin»Inutile nascondere che Barbara D'Urso sia un personaggio molto popolare e molto amato dal pubblico, tanto che molti esponenti politici le hanno proposto una candidatura; lei, per ora, rimanda, senza escludere del tutto l'ipotesi di ritrovarsi magari in Parlamento: «Mi hanno chiesto più volte di candidarmi, ma per ora io mi dedico al mio pubblico, in fondo ho ancora tanti anni davanti a me per farlo. Non lo escludo, in un lontano futuro. Oggi amo più di ogni cosa la tv»