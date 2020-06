​Barbara D'Urso insonne: durante la notte continua a ripassare il copione di Live

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Giugno 2020, 10:30

Barbara D'Urso non dorme e ripsassa il copione di Live Non è la D'Urso. Carmelita si conferma una stakanovista. Infatti, nelle sue stories su Instagram, la conduttrice racconta il suo sabato sera di lavoro. Prima mostra la sua uscita dagli studi Mediaset dopo le prove di Live non è la D'urso verso mezzanotte. Barbara mostra ancora una volta la fasciatura alla mano dovuta ad un'ustione di cui aveva parlato ai suo follower qualche giorno fa, e poi via verso casa dopo una giornata di prove per lo show della domenica sera.Barbara, come risaputo, è una grande lavoratrice e una grande perfezionista. E proprio per questo non stupisce vederla - sempre sulle sue stories di Instagram - intenta a ripassare una delle bozze del copione della tramissione di queta sera ben oltre l'una di notte come documentato dalla foto.Nelle stories di Barbara D'Urso è possibile vedere anche lo spot in onda di Live in cui vengono anticipati gli ospiti di questa sera: Giorgia Meloni, Lordy Del Santo, Alessandra Mussolini, Asia Argento tra gli altri.