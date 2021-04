Barbara D'Urso, l'ospite va fuori di sé a Pomeriggio 5: «Che me ne frega chi sei. Sei insistente...». Lei reagisce così

Barbara D'Urso , l'ospite va fuori di sé a Pomeriggio 5: «Cosa mi importa chi è lei. È troppo insistente...». Lei reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare delle discussioni tra vicini. Con l'ormai famoso bollino "vicini in guerra", Barbara D'Urso cerca di risolvere le controversie tra condomini segnalate dai telespettatori della trasmissione.

Leggi anche > Isola, il gesto inaspettato di Ilary Blasi fa infuriare i fan: «Fariba ha subito bullismo e body shaming e lei...»

Oggi, la conduttrice ha parlato di una lite in un palazzo romano, tra alcuni condomini e la signora Anna. I vicini avrebbero scritto a Pomeriggio 5 perché, a loro dire, la signora vivrebbe chiusa in casa per paura del Covid, tenendo il terrazzo in condizioni poco igieniche e lanciando cibo avariato. Non è tutto. La signora spruzzerebbe con disinfettante chiunque passi sul pianerottolo. L'inviata di Pomeriggio 5 tenta di intervistare Anna dalla porta di casa, ma lei s'infuria: «Cosa mi importa chi è lei. È troppo insistente... Io sto in casa con la cuffietta perché davanti alla mia porta c'è un porto di mare. Dall'appartamento della mia vicina ci sono persone che vanno e vengono. Me la tengo stretta la mia salute, perché è una».

Rientrati in studio, Barbara D'Urso commenta così: «Capisco la paura della signora Anna per il Covid e giustamente tutela la sua salute, disinfettando tutto intorno a lei. Ma anche tenere il terrazzo in quelle condizioni non è igienico...».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 23:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA