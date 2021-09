Barbara D'Urso , la frecciatina alla fine di Pomeriggio 5. Fan increduli: «L'ha fatto davvero?». Oggi, è andata in onda la seconda puntata del format di Canale 5 rivisitato e corretto. Il programma contenitore condotto da Barbara D'Urso ha abbandonato i toni sensazionalistici e il gossip, increntrandosi maggiormente sull'informazione.

Il restyling di Pomeriggio 5 ha diviso i social e su Twitter è primo in tred topic. Se c'è infatti chi apprezza il nuovo stile sobrio della conduttrice, altri pensano che il programma sia snaturato. «Barbara sembra costretta in un ruolo non suo, è un'ingiustizia», scrivono alcuni. E ancora: «Hanno tolto il trash da Pomeriggio 5 per metterlo al Grande Fratello. Perché questo accanimento?».

Ma c'è chi nota un dettaglio: «Alla fine del programma, oltre a dire 'il mio cuore è vostro' oggi ha detto anche 'col cuore' per rispondere a chi dice che si è snaturata». E ancora: «È tornata a dire 'col cuore' per rispondere a chi la vorrebbe ancora più austera». Non è dato sapere se si sia trattata di una frecciatina volontaria, in ogni caso Barbara è tornata a firmare il suo programma con la sua "storica firma". E i fan apprezzano, col cuore.

