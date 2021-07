Barbara D'Urso , foto sexy in barca in Costiera Amalfitana. I fan notano un dettaglio: «Perché l'hai fatto?». La conduttrice di Pomeriggio 5 sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in barca in Costiera Amalfitana, in compagnia di alcuni amici tra cui Enzo Miccio. Barbara e il noto wedding planner sono stati avvistati anche nel piccolo borgo marinaro di Cetara.

Leggi anche > Kate Middleton, il rimprovero "choc" a George il giorno della finale degli Europei. Interviene William

Pochi minuti fa, la conduttrice ha postato una sexy foto in barca. Nell'immagine, Barbara D'Urso indossa un bikini che mette in risalto il décolleté esplosivo, un copricostume calato sulle spalle e degli inusuali "copri-piedi" all'uncinetto. Il volto Mediaset cinguetta: «Il mare è di chi resta dopo il tramonto 🌊 #mare».

Immediati i commenti dei fan: «Sei stupenda, sembri una ragazzina». E ancora: «Supersexy». Ma in tanti notano il dettaglio inaspettato: «Ma cosa hai messo ai piedi?». E ancora: «Cosa sono quei copri-piedi?». E c'è chi ci scherza su: «Ti sei messa le mascherine sui piedi?». La sexy foto (con dettaglio glamour) fa il pieno di like.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA