Barbara D'Urso, Alessandro Canino si commuove a Pomeriggio 5: ecco cosa fa ora il cantante di "Brutta"

Barbara D'Urso ospita a Pomeriggio 5 Alessandro Canino, l'artista che 29 anni fa portò al Festival di Sanremo il brano "Brutta". La canzone ha avuto un successo incredibile ed è ancora oggi molto nota, mentre Canino ha abbandonato la musica per molto tempo. Su Canale 5 racconta di aver avuto la forza di reinventarsi e si commuove durante il servizio a lui dedicato. Il tald del programma pomeridiano affronta l'argomento dei personaggi dello spettacolo che si sono rifatti una vita.

Leggi anche > Fabrizio Corona, Belen Rodriguez rompe il silenzio: «Ho pianto tanto». E lancia un appello

Barbara D'Urso, cosa fa oggi Alessandro Canino

Canino spiega di aver scritto un libro di cucina in cui ha abbinato le ricette ai brani musicali. Continua a fare musica insieme alla figlia Guya e ha pubblicato il singolo "Io fino a te". Con gli occhi lucidi ringrazia la padrona di casa «Grazie per avermi invitato». Per tutti gli opinionisti rappresenta un esempio da seguire perché nonostante le difficoltà è andato avanti.

Barbara D'Urso, la storia di Alessandro Canino

«Bisogna sapersi reinventare. Non bisogna mai deprimersi, bisogna sempre rimboccarsi le maniche», chiarisce la conduttrice. Poi Canino confessa le difficoltà dopo il successo e la fama: «Devo dire che la discografia mi abbandonò. Non è stato facile».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA