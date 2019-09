Barbara Palombelli riapre le porte di “Forum” con una puntata speciale dal titolo “Il diritto all’identità”

Barbara Palombelli

Domenica 8 Settembre 2019, 13:40

Dopo il grande successo della passata stagione,, il tribunale più longevo del piccolo schermo. A inaugurare la nuova stagionein onda domenica 8 settembre alle ore 14.00 su Canale 5.Anche quest’anno “Forum” affronta temi divisivi e moderni. Lo fa in maniera imparziale, attraverso storie di vita quotidiana, da cui scaturiscono diatribe che si risolvono secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile interpretate dalla rinnovata squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Nino Marazzita, Simona Napolitani, Gianfranco D’Aietti e la new entry Bartolo Antoniolli. Oggi alle 14.00Attraverso tre cause giudiziarie, che hanno come comune denominatore il concetto d’identità declinato in molteplici forme, la conduttrice e giornalista racconterà, insieme ai giudici e a ospiti illustri storie spesso al centro delle diatribe d’attualità.– giudicata da Melita Cavallo - sarà sulla vita. Affronterà una questione scottante come la, direttamente collegato alla fecondazione artificiale che sempre più spesso sfida le regole della natura, e per qualcuno, quelle del Buon Dio.invece – decisa sempre da Melita Cavallo – sarà sulla, attraverso la storia struggente di una donna, finita in sedia a rotelle, che si ritrova a chiedere indietro i suoi figli.Infine,– decisa da Bartolo Antoniolli – è sul, tematica che negli ultimi mesi ha investito anche il mondo dello spettacolo e che da anni intercetta la solitudine di donne e uomini in età matura.L’appuntamento conalle ore 11.00 su Canale 5 e alle ore 14.00 su Retequattro con “Lo Sportello di Forum”.Con la Palombelli ci saranno come al solito i “ragazzi di Forum” Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Edoardo Donnamaria e Ladislao Liverani e con loro l’influencer Giulietta (Campesi) che porterà il suo mondo di relazioni giovanili con tutte le loro passioni, i pregi, i difetti, i sogni, le tendenze e molto altro. Confermati anche i giornalisti Claudio Giambene, Giulia Lea Giorgi e molti ospiti pronti a commentare i dibattimenti.