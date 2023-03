Barbara De Rossi, la rivelazione da Francesca Fialdini: «Ci hanno provato con me in carriera, di violenza non si parla mai troppo»

Barbara De Rossi ospite oggi a ‘Da noi… a ruota libera’ confessa: “Sono nata in un periodo in cui il cinema era anche molto commerciale. Ci hanno provato con me nel corso della mia carriera, ma credo che tutto dipenda da quello che vogliamo. Nessuno mi ha mai puntato contro un fucile per lavorare, io ho semplicemente detto no, ho girato l’angolo e sono andata da un’altra parte. Capisco che ci siano donne che si trovano ad affrontare condizioni di forte disagio sul proprio posto di lavoro, ma nel mondo dello spettacolo c’è ampia possibilità di scelta”.

Francesca Fialdini, nel corso dell’intervista, chiede un parere alla De Rossi riguardo il tema della violenza sulle donne: “Ho condotto per anni su Rai3 “Amore criminale” e mi sono trovata davanti delle situazioni allucinanti. La donna subisce in generale da sempre, ma soprattutto subisce una mentalità sbagliata. In questi anni ho capito che è veramente difficile uscire da queste situazioni di violenza e che spesso la gente non capisce i maltrattamenti, ma anzi si mette a giudicare e la persona maltrattata non ce la fa a subire un giudizio. Per poter migliorare, ci sono dei passi precisi da fare che nessuno si sta prendendo la briga di fare”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA