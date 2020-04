Barbara D'Urso, Valeria Marini in collegamento a Pomeriggio 5. I fan notano un dettaglio nel salotto: «Non è possibile»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, Valeria Marini è stata ospite in collegamento con. L'ex gieffina ha partecipato allo spazio dedicato al ricordo di Raimondo Vianello. In collegamento anche la storica tata della sitcom, Giorgia Trasselli.Barbara D'Urso manda in onda frammenti indimenticabili di Casa Vianello, chiedendo il commento delle due ospiti. Ad attrarre l'attenzione dei telespettatori, un particolare nel salotto di Valeria Marini. «», scrivono alcuni follower su Twitter. E ancora: «».A fine collegamento, Valeria Marini lancia l'appuntamento per stasera: «».