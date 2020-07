bikini. Una foto super sexy, complice il grande caldo, postata su Mediaset. Barbara D'Urso fa il bagno e si rilassa in piscina senza la parte alta del. Una foto super sexy, complice il grande caldo, postata su Instagram che ha mandato in visibilio i fan della conduttrice televisiva che si sta godendo le meritate ferie dopo una lunghissima stagione in diretta tv sulle reti

Quest'anno Barbara D'Urso ha rinunciato alle mete esotiche e ha scelto di passare le ferie in Italia. E per cercare un po' di refrigerio dalla calura di questi giorni estivi si è tuffata in piscina, indossando solo le mutandine del costume e un maxi cappello per proteggere la testa dal sole cocente: niente reggiseno. "Troppo caldo #hot #colcuore", stuzzica lei su Instagram mostrando un topless (coperto) che manda in visibilio i fan. Decine e decine di commenti di approvazione da parte dei fan della D'Urso in estasi davanti alla foto piccante dell'estate 2020.

