Barbara D'urso e il tapiro gigante, pioggia di critiche su Instagram Video

Il feeling trae il suo pubblico sembra essere in fase discendente, a giudicare dai commenti che seguono l'ultimo video postato sudalla conduttrice delI fan infatti, dopo la lunga intervista di Corona a Verissimo , sembrano essere in maggioranza critici nei confronti di Barbara. Il video probabilmente nelle intenzioni dell'autrice voleva trasmettere ironia e simpatia, ma non ha ottenuto l'effetto sperato.Un passo falso dopo la crisi di popolarità dovuta agli strascichi del cannagate. Barbara D'Urso | tapiro | video | Instagram. "Sto sotto al tapiro, il mio tapiro. Ho dimostrato che io non svicolo e quindi sto col tapiro... Ciao, io dormo qua col tapiro".Ma i commenti dei follower sono al vetriolo: "Nelle pagliacciate non ti supera nessuno", "Neanche una bimba di 3 anni fa le cose che fa Barbara . Scioccante. Ma cresci una buona volta" e non risparmiano neanche chi sta dietro la telecamera: "Ma poi questa che le fa i video è davveto irritante".