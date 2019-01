Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Frecciate al veleno in diretta a Pomeriggio 5. Protagonisti del duro botta e risposta Vittorio Sgarbi e la stessa Barbara D’Urso. “Tu sei il capolavoro del trash, seconda solo a un altro programma, Uomini e Donne di Maria De Filippi” ha detto il critico d’arte.Pronta la replica della conduttrice: “Tu fai finta di essere cretino quando vai in televisione, ma sei un critico d’arte, studi, fai convegni. Io faccio la stessa cosa: uso questo programma trash per lanciare messaggi importanti”. La D’Urso ha proseguito: “Tra un sorriso e l’altro, nella mia trasmissione ci infilo le mie battaglie. Quella contro la violenza sulle donne, quella per i diritti civili, quella contro l’omofobia”. Non pago, Sgarbi è tornato all’attacco, accusando la conduttrice napoletana di guadagnare addirittura più di lui. “Ma che ne sai tu di quanto guadagno?” ha risposto lei.