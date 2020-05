Barbara D'Urso tra le serie horror consigliate da Google: "Carmelita" ora fa davvero paura?

di Simone Pierini

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 17:23

Cerchi unada vedere dal tuo divano durante la quarantena? Bene, Barbara D'Urso , o meglio la sua trasmissione cult. Una bufala? No, tutto vero. È sufficiente fare una prova digitando la frase "Serie horror" nel motore di ricerca di, sfogliare il catalogo proposto in anteprima ed ecco spuntare il volto della presentatrice di Mediaset.A scoprire il curioso suggerimento è stato un utente che ha informato gli utenti attraverso un tweet diventato velocemente popolare. «», scrive nel suo post. Non è chiaro se si tratti di uno scherzo di Google, un errore di codice o, chissà, l'ingresso nel mondo dell'horror della "regina" dei salotti trash di canale 5.Le sue trasmissioni sono infatti finite nel calderone delle critiche dell'opinione pubblichi per alcuni servizi giudicabiti "discutibili". Solo per citarne alcuni: da "L'eterno riposo" recitato in diretta con il leader della Legafino alla "caccia all'uomo" sulla spiaggia con tanto di inviata speciale sull'elicottero nei confronti di un runner "trasgressore" neanche fosse un pericoloso criminale in fuga.Da oggi quindi, secondo Google, "" è pronta ad affrontare una nuova sfida contro una nuova concorrenza: da "American Horror Story" a "Stranger Things", da "The Walking Dead" a "Penny Dreadful" e "Scream". In arrivo