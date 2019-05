Barbara D'Urso non cita Selvaggia Lucarelli durante Live, lei replica: «A un certo punto faceva tenerezza...»

di Emiliana Costa

Giovedì 30 Maggio 2019, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sule ultime novità.. Ieri sera è andata in onda la puntata didedicata al casoe a un confronto dicontro tutti. Nel riassumere la vicenda, la conduttrice ha citato l'intervista rilasciata da Pamela Perricciolo, senza però citare Selvaggia Lucarelli che l'aveva realizzata. Da lì ne è nato un caso social.Alcuni utenti avrebbero notato il fatto e questa mattina, in un post su, Selvaggia Lucarelli lo avrebbe commentato così: «Un'intervista in cui non solo la Perricciolo dice chiaro e tondo che tutte e tre hanno mentito e giocato con i fake, ma osa dire che la D'Urso dà 7000 euro a puntata alla Michelazzo e che la voleva al Gf ma Mediaset glielo ha impedito. (cosa vera) Al suo posto sarebbe entrata Vladimir Luxuria. Nulla di che, mi pare. E comunque sono cose che ha raccontato l'intervistata, mica io».E continua: «. Non può far finta di nulla, ma allo stesso tempo le fonti vanno citate. (cita DAGOSPIA ogni 5 minuti e così fanpage e tanti altri) Allora, con la sua consueta tattica di chi finge superiorità ma in realtà ti dedica più tempo che se facesse il tuo nome e tanti saluti, inanella una serie di cose meravigliose che ottengono l'effetto opposto: ieri sera tutti la sfottevano su twitter per quei mezzucci utilizzati con acrobazie esilaranti per non citare la fonte. A un certo punto faceva pure tenerezza».Selvaggia Lucarelli poi elenca alcune delle cose che, secondo lei, Barbara D'Urso avrebbe fatto per non nominarla: «E poi le registro pure, facendo la voce finta dell'intervistata. Insomma, Beautiful mind... Entra Vladimir Luxuria. La D'Urso dice che non è vero che la Michelazzo doveva entrare al gf e che Vladimir sia stata la sua sostituta, 'Certi giornali da 11 anni cercano un modo per attaccare la D'Urso!' dice. Quindi il Fatto la attacca perfino da prima di esistere, visto che ha 10 anni...». Replicherà Barbara D'Urso? Staremo a vedere.