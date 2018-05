Matteo Salvini va da Barbara D'Urso: «Sono inc***ato nero, l'Italia agli italiani».

Luigi Di Maio a Pomeriggio 5: «Ecco la verità, Savona non voleva uscire dall'Euro»

Il giorno dopo la scelta didi porre il veto su uno dei ministri del possibile governo Conte, entrambi i leader politici vincitori delle elezioni del 4 marzo,decidono di commentare la crisi istituzionale nel salotto didal suo profilo Instagram li ringrazia per aver scelto la sua trasmissione.Sulla pagina sono apparsi infatti i selfie della conduttrice con il leader della Lega e quello del. «Grazie a Luigi Di Maio e Matteo Salvini per aver scelto Pomeriggio5 per parlare della situazione politica in corso», la didascalia al post.Il contenitore pomeridiano è andato in onda in una versione particolare per poter trasmettere in diretta le interviste ai leader politici. Niente cronaca e niente gossip, ma un ampio spazio dedicato al mancato governo e alle prospettive future. Barbara D'Urso ha anche spiegato di aver chiesto agli altri schieramenti di intervenire, ma che i loro rappresentati erano impossibilitati a raggiungere la sede del programma.Salvini e Di Maio si sono trovati d'accordo nel criticare l'atteggiamento del Presidente della Repubblica e dell'Europa e nell'ipotizzare una possibile nuova alleanza. Hanno sostenuto, infatti, di aver lavorato insieme e di non aver complottato per tornare alle urne.