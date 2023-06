Barbara D'Urso lascia Mediaset per la Rai? La conduttrice svela a Pomeriggio 5 cosa farà a settembre

di Redazione web

Nell'ultimo periodo sono stati molti i rumors che volevano Barbara D'Urso fuori da Mediaset e, magari, nel panorama della nuova Rai. La conduttrice ha chiarito la situazione nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, il programma di informazione che va in onda nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì. Andiamo a vedere che cosa ha dichiarato Barbara D'Urso e quali sono i piani per il suo futuro televisivo. Continuerà a condurre Pomeriggio 5 anche a settembre, per il quindicesimo anno consecutivo, oppure passerà alla Rai per cimentarsi in nuove sfide televisive?

Barbara D'Urso ha chiarito una volta per tutte quale sarà il suo futuro. Negli ultimi mesi, la conduttrice che mette il cuore in tutti i suoi programmi, faticava a mettere la firma sul contratto di rinnovo con Mediaset. Piersilvio Berlusconi però non ha ceduto e Barbara D'Urso ha annunciato il suo prossimo passo nella sua carriera ormai, decennale. Ha dichiarato: «Ci vediamo a settembre, sempre qui su Canale 5 con Pomeriggio 5».

Rimane in Mediaset, quindi, la conduttrice che da anni tiene compagnia agli spettatori che nel pomeriggio si trovano a casa. Ormai i fan che la seguono sono molto fidelizzati e perderla sarebbe stato un rischio che Piersilvio Berlusconi non si è sentito di correre.

