Grande Fratello 19, Barbara D'Urso svela i primi concorrenti

Non ci sono grandi sorprese per i fan di Barbara D’Urso tra i partecipanti al Grande Fratello che prenderà il via domani sera, lunedì 8 aprile. Molti sono infatti assidui frequentatori del “salotto” di Domenica Live. E proprio a Domenica Live, la conduttrice ha voluto anticipare i primi nomi ufficiali.



Ecco allora Alberico Lemme, protagonista di più di una puntata della trasmissione nelle scorse edizioni. Poi, Cristian Imparato, anche lui spesso ospite di Barbara D’Urso.

Già annunciata da tempo la partecipazione di Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi, che spesso in trasmissione ha raccontato i difficili rapporti con il fratello.

Tra i partecipanti Serena, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Poi Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Non manca Ambra, professoressa di letteratura e storia che, nel tempo libero, fa la modella.