Da qualche giorno,a Pomeriggio Cinque aveva incuriosito i telespettatori con un insolito. In molti si sono chiesti a cosa si riferisse, dal momento che il countdown oggi segnava -1: c'è chi pensava ad un'incursione della conduttrice al Grande Fratello Vip, chi alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione de La Dottoressa Giò, ma nessuno aveva indovinato cosa potesse avere in serbo la trasmissione di Canale 5.L'annuncio ufficiale è giunto oggi, alla scadenza del, con l'annuncio diin diretta e sul suo profilo Instagram con un video: da domani, in edicola, uscirà lasettimanale di Pomeriggio Cinque. «Una nuova creatura» - spiega Barbara D'Urso - «Con dentro tutto il mondo di Pomeriggio Cinque e tanti contenuti esclusivi».