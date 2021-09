Pomeriggio 5, Barbara D'Urso torna in tv in versione ridotta: cosa cambia da lunedì su Mediaset

Barbara D'Urso torna in tv dopo la pausa. Con l'arrivo di settembre, ricomincia la classica programmazione Mediaset e lunedì 6 settembre la D'Urso riparte.

Al via alle ore 17.35, su Canale 5, la quattordicesima edizione di “Pomeriggio Cinque”, il programma Videonews condotto da Barbara D’Urso.

POMERIGGIO 5 IN TV

L'appuntamento quotidiano, che dà voce ai protagonisti della cronaca, propone quest'anno un accurato e moderno restyling oltre che tantissime novità, per intrattenere i telespettatori con il suo mix di approfondimenti e dibattiti su cronaca, politica e attualità. Meno cronaca rosa e più cronaca e attualità, per questa nuova edizione.

Il programma, quest'anno, andrà in onda in versione "ridotta", dato che non andrà più in onda dalle 17:15 circa, così come accadeva fino allo scorso anno. A contrastare anche in questa stagione tv Pomeriggio 5 sarà La Vita in Diretta, proposta dalla Rai con la conduzione di Alberto Matano.

