Barbara D'Urso perde 2 programmi su tre: ora condurrà soltanto "Pomeriggio 5"

Dopo centouno giorni dall'ulima puntata, il 28 maggio 2021, Barbara D'Urso ritorna in tv. Dopo aver condotto tre trasmissioni live e molteplici ore in diretta 6 giorni su 7, la conduttrice si è concessa un lungo periodo di relax durato circa tre mesi. Ora, invece, Barbara è pronta a ripartire, ma con un ridimensionamento di ore e programmi: condurrà soltanto Pomeriggio 5.

Il 'nuovo' Pomeriggio 5 partirà il 6 settembre su canale 5. Ad anticiparlo è la stessa padrona di casa in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Nuova sigla e trasmissione più vicina alla realtà e all’informazione, come chiesto a gran voce da Pier Silvio Berlusconi.

«Vogliamo superare il concetto di salotto - ha dichiarato la D'Urso -, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti, in studio o in collegamento, per commentare i fatti del giorno, di cronaca e attualità».

Trasmesso dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese (Milano), il nuovo Pomeriggio 5 durerà circa un'ora al giorno, dalle 17:30 alle 18:40, dal lunedì al venerdì. Persi due programmi su tre, D'Urso guarda ora alla prima serata di Canale 5: «Si sta ragionando su un format di intrattenimento in prima serata su Canale 5, è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti. Ma al momento non posso dire di più». Difficilmente sarà La Talpa, pronta a tornare in onda ma non prima dell'autunno 2022.

Al posto di Domenica Live, cancellato ufficialmente, Canale 5 manderà in onda "Scene da Un matrimonio" con la novità Anna Tatangelo e "Verissimo", con Silvia Toffanin al raddoppio dopo il solito bagno Auditel del sabato.

