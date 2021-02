Barbara D'Urso , il gesto inaspettato per l'ospite a Pomeriggio 5: «Da oggi la tua vita cambierà». Commozione in studio. Oggi, la conduttrice Mediaset ha raccontato la storia di Fabrizio, un ragazzo di Livorno con moglie e figli, ma senza lavoro. Fabrizio e la sua famiglia hanno ricevuto lo sfratto e vivono in un appartamento di 33 metri quadrati.

Leggi anche > Barbara D'Urso, Marco Bellavia scoppia in lacrime a Pomeriggio 5: «Ecco come ho passato gli ultimi 13 anni...»

Due giorni fa, il ragazzo ha lanciato un appello per cercare un lavoro proprio dalle telecamere di Pomeriggio 5. E oggi, la svolta. Barbara D'Urso si collega di nuovo con la famiglia e racconta l'epilogo della storia: «Ci ha contatti un'azienda nautica che ha offerto a Fabrizio un lavoro nel cantiere navale». La conduttrice lancia un filmato in cui mostra il colloquio di lavoro avvenuto questa mattina.

Al termine del video, Barbara si ricollega con la famiglia. Presente anche il titolare dell'azienda che ha una sorpresa per Fabrizio: «Un contratto a tempo indeterminato che firmiamo adesso in diretta». Barbara D'Urso, entusiasta, chiosa: «Fabrizio hai capito? Avrai un contratto a tempo indeterminato, potrai pagare l'affitto e trasferirti in una casa più grande». Commozione in studio.

Immediati i commenti dei fan su Twitter. «Barbara D'Urso meglio dell'ufficio di collocamento». E ancora: «Stupendo il cantiere navale». E c'è chi si complimenta direttamente con la conduttrice: «Brava Barbara, oggi mi hai fatto venire i brividi aiutando questa famiglia». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA