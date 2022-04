Barbara D'Urso, Pomeriggio 5 prolungato fino a fine giugno. Ecco cosa accadrà quest'estate

“Pomeriggio 5” di Barbara D'Urso continuerà a tenere compagnia ai telespettatori più a lungo del previsto. Il programma infatti invece di chiudere i battenti a maggio va oltre la data di chiusura prefissata e, su richesta dei vertici Mediaset, si allunga fino alla fine di giugno.

Barbara D'Urso, Pomeriggio 5 va avanti fino a giugno

Pomeriggio 5 di Barbara D'urso va avanti oltre la scadenza prefissata. Il programma, come spiega “TvBlog”, cambia studio per ottimizzare i costi ma invece di terminare a maggio, come previsto, allunga la sua durata su richesta della rete fino alla fine di giugno.

Durante il periodo estivo poi, sempre secondo le indiscrezioni di “TvBlog”, la trasmissione non sarà sostituita, come accaduto a Natale, da “Pomeriggio 5 news” di Simona Branchetti, mentre dovrebbe andare in onda l’edizione estiva di Mattino 5, chiamata Mattino 5 news.

Il programma pomeridiano della D’Urso tornerà regolarmente in onda a settembre.

