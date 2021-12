Barbara D'Urso via da Pomeriggio 5? Cosa potrebbe accadere nella pausa natalizia

Barbara D'Urso potrebbe andare via da Pomeriggio Cinque. La conduttrice nei prossimi giorni sarà sostituita nella conduzione del programma che andrà in onda anche durante le festività natalizie, ma questa pausa potrebbe durare più del dovuto. Il format sarà rivoluzionato e vedrà un passaggio di consegne con la conduzione che passerà a Simona Branchetti, giornalista del TG5 e già conduttrice di “Morning News”.

Già dall'inizio dell'anno l'azienda ha annunciato una svolta più seria e meno trash del programma, ma questo non sembra premiare negli ascolti. Da tre programmi Barbara si è vista ridimensionare a uno solo e si parla adesso di una sostituzione definitiva. Il programma nella versione natalizia avrà diverse rivoluzioni. La Branchetti si porterà dietro diverse persone del cast del TG5 e creerà un programma a sua misura, ben diverso quindi da quello della D'Urso. Se la conduttrice di “Morning News” dovesse dimostrare di essere all’altezza e soprattutto se gli ascolti dovessero premiare, l'azienda potrebbe valutare un cambio radicale.

Per ora dalla D'Urso non è arrivata nessuna smentita, come invece fece lo scorso anno ai primi rumors di allontanamento. Addirittura di vocifera anche per Barbara un passaggio di rete.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 14:19

