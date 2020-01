Barbara D'Urso, l'ospite scoppia in lacrime a Pomeriggio 5. Ma lei lo rimprovera: «Non mi fai così pena...»

di Emiliana Costa

Martedì 7 Gennaio 2020, 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sule ultime novità.Oggi, durante un'intervista nel salotto Mediaset un'ospite è scoppiata in lacrime, ma il motivo non avrebbe convinto la conduttrice che l'avrebbe redarguita.Ospite in studio,che ha raccontato della fine della storia con Scintilla e con Daniele Di Lorenzo. Ecco le sue parole: «Con Daniele siamo andati a periodi, c'erano grandi liti. Poi lui mi ha chiesto di sposarlo, ma io ho rifiutato. Ora sono single, devo ripartire da me. Mi scuso con i genitori di Scintilla e con i miei».Elena Morali scoppia in lacrime, ma Barbara D'Urso la redarguisce: «S». Elena Morali replica: «Io non credo nella monogamia».