Barbara D'Urso nostalgica, la foto con i figli è dolcissima: «L'unico vero amore»

Barbara D’Urso ha preso l'abitudine di rispolverare vecchie foto il martedì. Nell'ultima, pubblicata su Instagram, è in compagnia dei suoi figli, Giammauro ed Emanuele, ancora piccolissimi, e porta una frangetta scurissima. Lo scatto ha riscosso tanti like ed è accompagnato dalla didascalia incisiva «L'unico vero amore. Punto». Una frase seguita dagli hashtag #gliamoridellamiavita, #nostalgia e l’immancabile #colcuore.

La foto mostra la conduttrice di punta di Canale 5 con un golfino rosso e un fiocco dello stesso colore tra i capelli. Tiene tra le braccia il figlio minore Emanuele e stringe a sé il primogenito Giammauro. Un'autentica dichiarazione d'amore affidata ai social. Barbara D'Urso non è solita pubblicare foto con i figli perché non vuole mettere a rischio la loro privacy, ma non dimentica mai di citarli nelle trasmissioni. «Il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e poi vostro», ama ripetere salutando il pubblico.

Questa volta ha scelto di pubblicare una foto "amarcord" con i figli per sottolineare come l'unico vero amore sia quello materno. La D'Urso continua a essere single e ad anteporre il bene dei ragazzi a qualsiasi cosa. Data l'eccezionalità del gesto, i fan hanno lasciato migliaia di like e altrettanti commenti: «Grande mamma Barbara!» si complimenta un utente, «è vero, nessun amore è uguale a quello per i figli», commenta un altro.

