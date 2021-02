Barbara D'Urso, il messaggio inaspettato per Mara Venier a Pomeriggio 5: «Lo faccio per lei...». Poi il gesto che spiazza tutti

Barbara D'Urso , il messaggio inaspettato per Mara Venier a Pomeriggio 5: «Lo faccio per lei...». Oggi, la conduttrice Mediaset ha dedicato un segmento del suo programma alla collega Rai, sorprendendo i fan. I rapporti tra Barbara D'Urso e Mara Venier, infatti, si sarebbero raffreddati per un po' di tempo. Ma oggi, Barbara, tendendo una mano alla collega, ha dimostrato a tutti che l'amicizia sarebbe rinata. Ma andiamo con ordine.

Ieri, Mara Venier ha denunciato alcuni siti che hanno lanciato una vergognosa fake news sul marito Nicola Carraro, dichiarandone la morte. Mara è andata su tutte le furie e oggi Barbara ha dedicato uno spazio alla questione, parlando dell'amore tra i due. «Io e Mara ci mandiamo messaggini - dice - adesso nella sua Domenica In di successo ci sono anch'io. C'è la mia imitazione e io rido tantissimo». E continua: «Quello che hanno scritto su Nicola è vergognoso, lui è un ragazzo adorabile. Ne parliamo perché voglio bene a Mara. Lo faccio per lei». Poi il gesto inaspettato. «Potrei andare a Domenica In per un'intervista da Mara o lei venire da me per una D'Urso intervista».

Pochi giorni fa, Barbara D'Urso aveva fatto parlare di sé per una tenera foto che la ritraeva insieme al suo papà Rodolfo condivisa su Instagram. Nella foto, Barbara D'Urso indossa una tuta rossa. Accanto a lei, papà Rodolfo seduto su una sedia sdraio che dà il biberon a uno dei figli della conduttrice. «Manchi», scrive Barbara nella didascalia dell'inedita foto. La conduttrice, infatti, è sempre molto discreta nel condividere immagini o particolari relativi alla sua vita privata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 19:35

